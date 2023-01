Une mise à jour bienvenue

Le CX-5 entre dans sa seconde moitié de carrière avec un visage subtilement retouché : une nouvelle calandre et des feux plus effilés doivent lui donner une touche de modernité en plus. Par ailleurs, la gamme comprend désormais six finitions, dont deux spéciales : la Newground aux allures baroudeuses, et la plus sportive Homura. La grande nouveauté est en réalité invisible à l’œil nu, puisqu’elle concerne les qualités dynamiques de la voiture. Les ingénieurs ont en effet retravaillé le CX-5 pour renforcer sa rigidité et améliorer les trains roulants et les suspensions.

Et alors que le modèle était déjà une référence de sa catégorie dans ces matières, il franchit encore un palier en ce qui concerne la maîtrise du roulis, ainsi que celle des vibrations et des bruits parasites. Bref, le comportement général est encore plus engageant. Ces progrès sont particulièrement mis en évidence dans notre exemplaire d’essai : un diesel 2,2 litres de 184 ch, qui nous a épatés par son silence de fonctionnement. Quant à l’appétit d’oiseau, il coule de source : 7 l/100 km durant notre test intensif des qualités quasiment sportives du CX-5. On soulignera au passage qu’en conservant des motorisations diesel au catalogue, Mazda fait cavalier seul par rapport à ses concurrents japonais, qui tous ne jurent désormais que par l’hybride. Un choix qui peut intéresser les gros rouleurs, pour qui un moteur essence, même accompagné d’une hybridation plug-in, n’est – toujours – pas une solution économiquement viable.