«Les parents peuvent-ils contrôler cet enfant?»: un jeune garçon sème la pagaille à l’aéroport, la police et la sécurité obligées d’intervenir (vidéo)

Un enfant a véritablement semé la pagaille à l’aéroport de Melbourne en grimpant dans le carrousel à bagages, alors que sa mère tentait tant bien que mal de le faire redescendre.

Sur les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, on peut voir le jeune garçon courir et sauter partout sur le tapis, alors que sa mère, exaspérée, lui crie de redescendre. « Descends de là maintenant ou je viens te chercher », peut-on entendre dire la mère. Mais l’enfant ne semble pas du tout effrayé par sa mère, puisqu’il lui répond ouvertement : « Non, tu ne viendras pas ». On peut même entendre dans les haut-parleurs de l’aéroport : « Bonjour tout le monde, les parents peuvent-ils contrôler cet enfant qui se promène sur le carrousel à bagages numéro 4 ? ».