Bien dans son époque

La troisième génération que voici est imposante, mais ce fait est compensé par une aérodynamique particulièrement travaillée. Par exemple, comme sur le « grand » Range Rover, les surfaces vitrées s’enchainent sans rupture, et les poignées de portes sont escamotables. L’habitacle est quant à lui conçu pour envelopper encore plus les occupants. On le voit par exemple au tunnel central particulièrement haut. Quant au niveau technologique, il est toujours de très haut vol.

Land Rover n’a retenu que des motorisations qui associent grosses performances et petites consommations. Il faudra encore attendre pour une version 100% électrique, mais le catalogue comprend déjà deux versions hybrides rechargeables, de 440 et 510 ch, outre les diesel de 250, 300 et 350 ch, et le V8 essence de 530 ch. Nous avions entre les mains le plus puissant des plug-in, et nous le confirmons : ce moteur offre au Range Sport des prestations ahurissantes, tout en contenant son appétit. Et bien sûr, c’est un vrai Range. Il dispose donc d’un système 4x4 intelligent et de tout l’outillage électronique imaginable. Si on le désire, on peut aussi opter pour les quatre roues directrices qui le rendent parfaitement agile dans la circulation urbaine.