Deux cartons rouges en un mois, ce n’est pas vraiment commun. Et cela fait tache. Philip Zinckernagel a payé sa dette après son exclusion à Eupen, qui lui a valu deux matches de suspension. Absent contre l’Antwerp et Gand, le Danois est désormais de retour après un long moment d’absence. « Ce fut une période bizarre, les vacances et la Coupe du monde, le stage en Espagne, puis à nouveau des congés… C’était terrible pour moi de voir mes coéquipiers jouer sans moi. J’attends ce match contre Saint-Trond avec impatience. Je suis comme un gamin, là ! »

Autant dire que Philip Zinckernagel a eu le temps de méditer après cette première partie de saison prometteuse mais donc entachée par ces deux exclusions. « C’est inhabituel pour moi, je n’avais jamais pris de carton rouge dans ma carrière », assure-t-il. « Peut-être que je me suis un peu trop acclimaté à l’intensité du foot anglais, où j’ai joué pendant deux ans et où les arbitres ont une autre mentalité. » Comme il n’a pas eu l’occasion de le faire depuis, le numéro 77 du Standard tenait aussi à se défendre et rappeler qu’il n’est pas un mauvais garçon.