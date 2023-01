On a testé le souffleur de feuilles de la marque Ego: une batterie et des performances qui impressionnent

Si Ego n’a débarqué en Europe qu’en 2014, le constructeur avait déjà réussi à conquérir les États-Unis deux années auparavant en se classant rapidement comme le numéro 1 des marques d’outils à batterie. Aujourd’hui, la marque annonce être présente dans 65 pays et produire plus de 10 millions d’unités chaque année.

– Un souffleur d’une puissance de soufflage 18N

– Deux embouts différents

– Une batterie de 5Ah

– Le chargeur rapide de la marque de 550W.

Après un assemblage facile et intuitif du souffleur et la charge complète de la batterie, nous avons directement pu nous attaquer aux feuilles laissées expressément sur notre balcon pour ce test. Dès le premier appui sur la gâchette, on sent que le produit en a dans le ventre. Même à faible puissance, le soufflage se montre déjà fort et efficace. Autant dire que pour un nettoyage rapidement, cela suffit amplement même si l’on peut augmenter cette puissance en la poussant même dans ses retranchements grâce à différents niveaux… et un mode turbo qui soufflera l’air à 270 km/h.

En réalité, difficile de parler pendant des heures du souffleur d’Ego sur sa fonction première puisqu’il fait correctement le job. C’est sur les détails qu’il vient nous surprendre, notamment par cette puissance que l’on aurait imaginée moindre à cause de la batterie. Une batterie qui est, finalement et sans surprise, le point fort de l’appareil. Elle vient offrir une maniabilité à un appareil qui l’était déjà grâce à son faible poids (2,2kg).

Niveau autonomie, les bases sont bonnes puisque pour la batterie 5Ah, le constructeur annonce 200 minutes en mode faible, 30 minutes en mode élevé et 18 minutes en mode turbo. Il faut tout de même noter qu’il existe plusieurs batteries Ego Power+ avec différentes capacités (comme le montre le tableau ci-dessous).

Cela implique donc un temps de comparaison et un choix en fonction des besoins avant d’acheter puisque, inévitablement, toutes les configurations ne se valent pas. Et cela fera inévitablement grimper la facture finale. Si l’on prend le cas des souffleurs, le set complet (souffleur LB5804E + batterie de 5 Ah + chargeur rapide) reviendra à 509 euros alors que la version « nue » du LB5804 est vendue 249 euros, le chargeur rapide 109 euros et 279 euros pour la batterie en 5Ah. Un calcul rapide permet de se rendre compte, sans surprise, qu’il est plus avantageux d’opter pour le kit plutôt que d’acheter séparément.

Pour conclure notre test, il est également bon de souligner que le souffleur étant en trois parties (la base, le tube de soufflage et enfin l’embout), cela facilite le nettoyage en casse d’éclaboussures sur l’appareil mais également le rangement une fois le travail terminé.