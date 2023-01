À l’aise partout

Le X-Trail n’est pas une simple version XL du Qashqai. Il a son propre look, qui dégage vraiment quelque chose de plus statutaire et mature. La partie arrière du profil est bien plus verticale que celle du précédent X-Trail. Pour les designers, c’est une façon de dire qu’il y a de la place à l’intérieur pour toute la famille et les bagages.

À bord, le nouveau X-Trail est effectivement plutôt spacieux, tant à l’avant qu’à l’arrière. Avec cet intérieur, Nissan affiche un bon en avant sur le plan esthétique. C’est très joliment réalisé, plutôt harmonieux, et l’ensemble reste surtout ergonomique. Le tout à l’écran, ce n’est pas ici ! L’équipement est honnête dès la version de base, et plus on monte en gamme, plus on est dans le monde de la haute technologie, avec un écran tactile 12,3’’, un tableau de bord numérique, et tous les systèmes d’assistance possibles.