«Millenium – ce qui ne me tue pas»: Claire Foy, victime d’un harceleur

Il y a des rendez-vous qui ne se ratent pas. En 2015, Claire Foy, alors âgée de 31 ans, était une valeur sûre de la télévision et de la scène anglaises et la toute jeune maman d’une petite Ivy Rose. Rien ne semblait devoir la propulser parmi les actrices les plus célèbres du monde. Mais alors arriva la proposition de Netflix d’incarner la reine Elisabeth II dans une nouvelle série, « The Crown ». Claire hésita, avant de dire oui et de se retrouver, après deux saisons couronnées de succès et un Emmy bien mérité, sur les marches de Hollywood.

On la vit d’abord dans « Breathe », aux côtés d’Andrew Garfield, puis il y eut « First Man – Le premier homme sur la Lune », où elle est l’épouse de l’astronaute Neil Armstrong, joué par Ryan Gosling. La même année, elle obtient le premier rôle dans « Ce qui ne me tue pas », la troisième franchise cinématographique lancée autour de la série de romans à succès « Millénium », créée par Stieg Larsson et reprise à sa mort par l’écrivain David Lagercrantz. Claire Foy succède à Noomi Rapace et Rooney Mara dans la peau de la rebelle et géniale hacker Lisbeth Salander.