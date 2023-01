Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nicolas Lambert est professeur d’éthique de la publicité à la HelHa, en charge du ’think tank’ marketing et développement durable à l’association belge du marketing et ancien directeur de Fairtrade Belgique. Pour lui, avec Shein, on est dans la même relation que celle d’un dealer avec ses junkies. Explications.

En quelques années, Shein est devenu un véritable phénomène !

Le phénomène de la mode, au niveau du grand public, est relativement récent dans l’histoire de l’humanité. Au début, on a eu des collections une fois par an, puis deux fois. Zara a été un des premiers à accélérer ça pour recréer du désir plus rapidement. Avec Shein, ce sont des milliers de nouveaux articles par jour. C’est une mode quasi quotidienne. On est presque dans la relation d’un dealer avec son junky. C’est un modèle frénétique. Et la seule chose qui le rend possible est catastrophique au niveau environnemental avec des vêtements qui finissent rapidement à la poubelle. Tandis que la seule façon que ce soit tenable au niveau économique, c’est l’exploitation. C’est tellement peu cher que ça ne peut être fait qu’avec des salaires de misère. C’est l’exemple parfait des dérives de notre économie.