D3B ACFF | Bilan des notes à La Calamine: l’explosion d’Aristote Lufuankenda

Ce n’est pas nouveau : à l’occasion de chaque match de D3B ACFF, le journaliste présent s’adonne à l’exercice des notes pour les joueurs. La Calamine n’y fait pas exception et à l’aube d’attaquer la seconde partie de la saison, l’occasion est belle de faire le point sur ce classement.

Pour rappel, il faut qu’un joueur joue un minimum de 25 minutes par match pour être noté. Et pour figurer dans le classement (ci-contre), il faut avoir au moins quatre notes sur les 16 rencontres déjà disputées. Et en tête de ce classement et devant Jordan Remacle (3e avec 6,55 sur 10), on retrouve deux jeunes qui se sont imposés comme des titulaires en puissance sous les ordres d’Alexandre Digregorio.

Devant lui, le jeune Yassin Bennane, 21 ans, a tiré son épingle du jeu avec 6,68/10 mais surtout Aristote Lufuankenda. L’ailier est la véritable révélation cette saison. Ce classement le prouve puisqu’il est premier avec 6,73.

Vitesse et percussion

S’il dispute sa troisième saison au Stade Prince Philippe, il a véritablement pris son envol ces derniers mois. Et quand on connaît le noyau extrêmement fourni des Calaminois, ce n’est pas rien de le retrouver en tête. « C’est un peu bizarre car je n’ai pas l’habitude de faire partie des meilleurs joueurs de l’équipe et pourtant », avoue le principal intéressé. « Je suis extrêmement content en tout cas car je pense réaliser un bon début de saison. »

Auteur de trois buts et six passes décisives, il a su se faire une place dans un rôle de piston. Il en est d’ailleurs le premier étonné car il a une grosse mission défensive à assumer. « C’est le coach Alex Digregorio qui m’a donné ce nouveau rôle contre Aubel en coupe au début de la saison. J’ai dû m’adapter et je me suis finalement habitué à cette position. J’occupe tout le flanc et j’ai donc un gros travail défensif à réaliser. Normalement, je ne suis pas un joueur comme ça mais finalement, le coach était content de moi. En tout cas, je ne m’attendais pas à ce que ça me plaise autant. C’est bien car ça me fait grandir encore plus vite. »

Âgé de seulement 22 ans, sa force principale reste avant tout ses qualités offensives. Disposant d’une pointe de vitesse assez folle, le virevoltant ailier est certainement l’un des joueurs les plus percutants du championnat. « Je bouge énormément devant. Mon objectif est de créer un maximum d’occasions pour mes coéquipiers », affirme Aristote Lufuankenda qui préfère largement évoluer en D3 ACFF qu’en P1. « Ça joue beaucoup plus au football et ça me correspond davantage. Ma saison n’a pas été terrible en P1 mais les dirigeants m’avaient dit que ça irait mieux pour moi en D3. Je les remercie de m’avoir donné cette confiance et la chance de me montrer. »

Ambitions

Le Calaminois dispose en tout cas d’une belle formation. Après des premières années en Allemagne, il a rejoint l’AS Eupen pour six saisons jusqu’en U19. Il a a ensuite signé à l’Alemania Aachen, en Allemagne, avant de venir se proposer à La Calamine il y a trois ans et demi. « Comme j’habite à Welkenraedt, je voulais me rapprocher de chez moi », reprend le joueur qui possède de belles ambitions. « Je suis encore jeune et je sais que je peux encore apporter plus à cette équipe. La D3 est un excellent niveau mais je me vois encore plus haut dans le futur. En tout cas, je me concentre avant tout sur La Calamine pour l’instant. »

Et la reprise 2023 réserve un déplacement à Aywaille pour les Calaminois qui sont actuellement aux portes du top 5. On peut dire qu’ils ont assez bien digéré le passage de la P1 à la D3. « Il y a moyen de faire encore mieux. On a réalisé de bons matchs mais on a manqué de réussite par moment. À nous de continuer à bosser et y croire car on n’est plus en P1 et on ne gagne plus aussi facilement. »