«Tout le monde il est B.O.»: l’histoire des plus grands tubes de B.O. de films

Que serait le cinéma sans la musique, sans les Morricone, Williams, Cosma et tant d’autres ? Cependant, la B.O. s’invite parfois dans les charts avec des tubes incandescents qui ont leur vie propre. Si l’émission proposée ce soir est datée et truffée d’intervenants inintéressants, elle a un irrésistible côté madeleine de Proust en nous remettant dans les oreilles les chansons qui ont accompagné « Flashdance », « La boum »… Un phénomène présenté comme très « années 80 ».

Après le succès de « La fièvre du samedi soir » avec les chansons des Bee Gees composées exprès, la pratique va en effet se généraliser : « Retour vers le futur » et son « Power of love », « Rocky III » et son « Eye of the Tiger », « Top Gun » et son « Take my breath away », « Dirty Dancing » et son « Time of my life », « Recherche Susan désespérément » et son « Into the groove », de Madonna…