Radja Nainggolan ne manque pas d’humour: il se propose comme chauffeur à l’Antwerp (photo)

L’aventure de Radja Nainggolan à l’Antwerp a pris fin en décembre d’un commun accord entre le joueur et le club. Désormais sans club, le milieu de terrain se cherche un nouveau défi. Et c’est non sans humour qu’il a répondu à un appel lancé par… l’Antwerp.

Le Great Old est à la recherche de « chauffeurs sympathiques » pour transporter les jeunes joueurs de l’académie les jours d’entraînements « en toute sécurité ». Parmi les postulants sur Instagram, on retrouve un certain Radja Nainggolan. « Moi », a écrit l’ex-Diable rouge sur le ton de la blague. Et de l’autodérision aussi, quand on sait que l’une des raisons de la mise à l’écart de Nainggolan par le club était d’avoir été arrêté par la police pour conduite sans permis valide en octobre dernier.