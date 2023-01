Samsung dévoile son nouveau Galaxy A14 5G

On le sait, le calendrier des sorties de smartphone est carré chez Samsung. On ne devait donc pas s’attendre, dans ces premiers jours de 2023, à la sortie de nouveaux pliables (réservés à l’été) ou un téléphone premium dans la gamme Galaxy (même si cela ne va pas traîner). À la place, le constructeur sud-coréen opte pour de l’entrée avec le Galaxy A14 5G. Celui vient donc succéder au Galaxy A13 5G en proposant des technologies abordables mais innovantes à un prix « compétitif » dont on ne connaît pas encore la nature. Ce dont on est certain, c’est que le Samsung Galaxy A14 5G embarquera les fonctionnalités suivantes :

– Un appareil photo frontal de 13 mégapixels et un appareil photo arrière à trois lentilles, plus épuré, donnant plus de profondeur aux détails, aux couleurs et aux objets.

– Quatre options de couleurs : Black, Silver, Light Green.

– Un écran 90 Hz d’une taille de 6,6 pouces et une résolution FHD+ améliorée passant de 400 à 480 nits. – Un processeur amélioré avec des capacités 5G permettant aux applications de s’afficher « magnifiquement et de fonctionner de manière optimale ». – Une batterie de 5000mAh – Une mémoire interne de 64 ou 128 Go, avec possibilité d’extension jusqu’à 1 To avec une carte microSD. – Un nouveau tableau de bord de sécurité et de confidentialité amélioré – un moyen simple et transparent de voir comment les applis suivent les données et de désactiver rapidement les suivis non désirés. – Une collaboration avec Google, y compris l’intégration de Google Meet pour l’envoi de messages instantanés et la tenue de réunions vidéo. – Application Samsung Health intégrée pour suivre la composition corporelle, les habitudes de sommeil et l’activité physique, qui se synchronise de manière transparente avec d’autres appareils tels que la Galaxy Watch5.