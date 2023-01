Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Selon le baromètre Manpower, les employeurs wallons projettent d’embaucher malgré une situation économique morose : le différentiel entre le pourcentage d’employeurs prévoyant des embauches et le pourcentage de ceux prévoyant des licenciements atteint les +18 % pour le premier trimestre. Un chiffre qui annonce toutefois un ralentissement de l’activité sur les marchés de l’emploi, puisqu’il s’élevait à 35 % au troisième trimestre 2022. Ralentissement prévu également à l’échelle du pays. Le baromètre annonce une demande particulière dans les secteurs de la finance et de l’immobilier, de l’informatique et de l’énergie.

Dans la région du Centre, s’il est encore trop tôt pour objectiver cette baisse, les agences d’intérim font la même prédiction. « Les entreprises sont très frileuses, je sens que les PME se posent beaucoup de questions », explique Christine Lafarge, responsable de l’agence louviéroise Start People.