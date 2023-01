Bonne année à tous, et même au binamé Tony!

Oh, on ne se fait aucune illusion sais-tu : on ne peut pas plaire à tout le monde malgré tout. Regarde nosse binamé Tony Vermiglio, alias « Tony Legendz » sur Facebook.

Lire aussi Tony Vermiglio, bien connu à Liège, est en prison: la justice le suspecte d’avoir utilisé son job à Liege Airport pour faciliter un trafic de drogue!

Il a aussi souhaité ses bons vœux : « Bonne année à tous sauf au journal La Meuse ! » Bon, c’est pas très sympa, mais d’un autre côté, on peut le comprendre : ça ne doit nin faire plaisir de se retrouver en Une pour de mauvaises raisons. En l’occurrence, pour trafic de drogue dans le cadre de la grosse opération Sky ECC. Mais nous, nous ne sommes pas rancuniers et nous souhaitons une bonne année à tous avou un frisse pèkèt. Même à Tony !