Le Soleno à Bon-Secours, dans le top 5 des meilleures friteries de Belgique 2022

Une belle reconnaissance pour l’équipe ! Le Soleno est un habitué de ce classement dans lequel il figure systématiquement ou presque depuis son inscription en 2017. Il décroche une note (attribuée par ses habitués et fidèles) de plus de 4,5/5 et entre à la cinquième place du palmarès. C’est l’une des deux seules friteries hennuyères à y figurer d’ailleurs, avec O’P’tit En-K, de Sirault (Saint-Ghislain), qui occupe la 13e place de ce classement.

L’établissement le plus plébiscité en Belgique est « La baraque à frites » de Jambes (Namur).