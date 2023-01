«Mon assurance a fait traîner la procédure, c’est inacceptable»: Nadine, de Flémalle, est restée 2 mois sans eau chaude à cause d’une canalisation, «j’ai dû aller me laver chez des voisins, chez des amis, ou faire chauffer de l’eau…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette situation bien compliquée a démarré il y a quelques mois. Le 25 septembre dernier : « Ce jour-là, je suis rentrée du tennis de table, il était environ 1h30. Et j’ai vu que mon garage était légèrement inondé », nous explique-t-elle.

« J’ai alors pensé que mon boiler avait lâché, mais il n’avait qu’un an. J’ai alors voulu rentrer dans ma salle de bain et il y avait deux à trois cm d’eau. J’entendais une forte pression et l’eau ruisselait vers le garage ».

Nadine ne le sait pas encore, mais la fuite est due à une canalisation qui a lâché en dessous de sa baignoire.