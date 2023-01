Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce vendredi 6 janvier, on célèbre l’Épiphanie. Au-delà d’une fête religieuse, c’est aussi l’occasion de déguster une (ou plusieurs) galettes des rois : cette pâtisserie à base de pâte feuilletée, décorée d’une couronne et dans laquelle se cache une fève, qui peut prendre toutes les couleurs et toutes les formes. Certains boulangers y ont glissé une fève en or, d’autres profitent de l’occasion pour organiser des concours… Aujourd’hui, on en trouve partout, dans les boulangeries comme dans les supermarchés. Mais où trouver les meilleures galettes des rois du Brabant wallon ? Entre tradition et innovation, chaque artisan à ses préférences. Nous avons répertorié trois adresses de la province pour ravir les papilles de chacun.