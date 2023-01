Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a quelques mois, l’entreprise Walvert se voyait octroyer un permis pour la construction d’une unité de biométhanisation sur l’entité d’Estinnes. Avec un projet dont le budget global atteint 6,7 millions d’euros, cette société thudinienne a multiplié les sources de financement et a notamment obtenu plus de 700.000 € grâce à un crowfunding citoyens.

« Nous sommes en train de boucler le financement. Pour ce faire, il a fallu des actionnaires dont plusieurs agriculteurs et une banque mais nous avons aussi eu besoin d’un coup de main complémentaire et nous l’avons fait via une levée de fonds citoyens », explique Jonathan Blondeel, le directeur de général de Walvert. « L’idée c’est que nos projets doivent être durables et locaux. Comment être locaux ? En donnant notamment la possibilité à des citoyens d’investir dans de tels projets ».