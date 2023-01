Une success story est née à Hodimont: Ilyas va ouvrir son 4e point de vente en seulement 2 ans

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Deux commerces de plus pour Ilyas Zaitouni, qui double ainsi le nombre de ses implantations sur Verviers ! Avec un concept original en plus : celui de la Hot potato, venu d’Angleterre. Une pomme de terre en chemise énorme qui a traversé la Manche… Ce premier établissement de petite restauration est ouvert depuis dix jours et il devrait être suivi, probablement en mars, par un nouveau Coffee Beanz. Un sacré parcours pour le Hodimontois d’origine.