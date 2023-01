Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après un an de travail, des dizaines de réunion et des centaines d’heures à boucler les dossiers, le projet de reconnaissance du parc national des Fagnes a été classé dernier par le jury d’experts. Dans la région verviétoise, on vit cette situation un peu comme un camouflet. Il s’agissait d’un des plus gros projets de l’année. Les différents acteurs reviennent avec nous sur ce qu’ils ont appris de cette expérience.