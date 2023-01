Les anciens guichets de la gare de Verviers se transforment en Coffee Beanz

On pourra y boire un café, classique, glacé ou aromatisé, mais aussi du thé, comme dans les deux premiers Coffee Beanz, ceux des rues de Hodimont et de la Station, près de Crescend’eau. Dans ces deux derniers, on propose des petits-déjeuners, notamment avec des omelettes... À la gare, on s’orientera plutôt vers les sandwichs et les viennoiseries.

Lire aussi Une success story est née à Hodimont: Ilyas va ouvrir son 4e point de vente en seulement 2 ans

Trois, ne serait-ce pas trop ? Pas du tout, répond le Hodimontois, qui affirme viser trois clientèles bien distinctes. À Hodimont, il attire les habitants et les personnes venant faire leurs courses dans ce quartier très multiculturel. Près de Crescend’eau, ce sont non seulement les clients du centre commercial très fréquenté qui va siroter une boisson chaude dans son établissement, mais aussi et surtout les étudiants et les profs des établissements provinciaux (IPES, école d’infirmerie...). Et à la gare, il misera surtout sur les navetteurs. Ils sont environ 55.000 par semaine à passer par le hall, confiait Ilyas Zaitouni à nos confrères de L’avenir. « Il s’agit d’une des plus grosses gares de Belgique », souligne Ilyas Zaitouni.