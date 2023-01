Grève chez Ryanair: 152 vols annulés et 20.000 voyageurs impactés ce week-end à l’aéroport de Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Même cause, mêmes effets… Le trafic aérien sera à nouveau perturbé ces 7 et 8 janvier. Comme ils l’avaient déjà fait lors du week-end du Nouvel An, les hôtesses et stewards de la compagnie irlandaise basés en Belgique se croiseront les bras. Le personnel dénonce l’attitude de la compagnie à bas coûts, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique et qui recourt aux transferts du personnel de base en base.

Lire aussi À cause de la grève chez Ryanair, le vol pour Milan de Jordann, de Fontaine-l’Évêque, est annulé, mais pas son vol de retour: «Mon hôtel et mes tickets du match AC Milan-Roma sont payés»

Concrètement, près de 20.000 passagers risquent d’être affectés par le mouvement social orchestré ce week-end, à l’appel des syndicats chrétiens francophone et flamand.