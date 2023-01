Scandale au Parlement européen: le chef de la diplomatie européenne prévient «qu’il ne peut y avoir d’impunité» face aux cas de corruption

Pour sa part, M. Bourita a estimé que «le partenariat entre le Maroc et l’UE fait face à des attaques médiatiques répétées et des attaques notamment au sein du Parlement». «Le Maroc défendra ses intérêts et compte sur ses partenaires pour défendre ce partenariat», a-t-il poursuivi.

Dans le cadre du partenariat Maroc-UE, les échanges commerciaux ont atteint plus de 45 milliards d’euros en 2021, faisant du royaume «le premier partenaire économique et commercial de l’Union Européenne sur le continent africain», a noté jeudi dans un communiqué le Premier ministre Aziz Akhannouch, après avoir rencontré M. Borrell.

Des accords agricoles et de pêche

Rabat et Bruxelles sont liés depuis plus de 20 ans par des accords agricoles et de pêche qui englobent le territoire disputé du Sahara occidental, riche en phosphates et aux eaux très poissonneuses, contrôlé à près de 80% par le Maroc.

Sur ce dossier, M. Borrell a réitéré la position de l’UE qui «soutient le processus des Nations Unies visant à parvenir à une solution politique (...) juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable» et a salué les «efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc».