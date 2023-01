Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans nos éditions de ce jeudi, nous vous informions du vif intérêt que portaient les New York Red Bulls envers l’attaquant de 24 ans de l’Union, alors que le mercato hivernal vient à peine d’ouvrir ses portes. Interrogé par nos soins sur le sujet, Dante Vanzeir a tenu à réagir. Touché par cette marque d’attention venue de l’autre côté de l’Atlantique, il se dit également -et surtout- concentré à 100 % sur le club saint-gillois avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2024. « C’est normal, dans une période de mercato, qu’il y ait de l’intérêt. Si j’en suis flatté ? Oui bien sûr. Et cela, c’est grâce à mes prestations (NDLR : il a marqué huit buts lors de ses dix derniers matches avec l’USG). C’est bien pour moi, ça booste ma confiance. C’est bien qu’une équipe comme celle-là soit intéressée. Mais je ne vais pas commencer à rêver de cela. On verra dans le futur s’il y a vraiment quelque chose de concret. Mon « focus » reste en tout cas sur l’Union, jusqu’au bout. »