S’il n’apparaît plus sur le calendrier mondial de la discipline, le cross de Coxyde reste l’un des rendez-vous majeurs de la saison hivernale, une épreuve de référence qui confronte les qualités de pilotage et agilité des uns à la puissance et vélocité des autres, dans ces secteurs sablonneux où se dessine le sillon du succès. Protégé du vent côtier par les dunes, l’on pourrait à loisir décrypter les forces et faiblesses des principaux protagonistes du challenge de régularité X2O, toujours dominé par le Flandrien Eli Iserbyt, mais c’est évidemment le huitième duel de cette saison 2022/23 entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel qui alimentait les conversations dans la petite station balnéaire, sous une fine pluie ne dissipant pas les effluves de saucisse grillée.