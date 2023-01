Plus long et plus bas... Bruxelles Mobilité a installé le premier arceau cargo à Schaerbeek

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les deux-roues connaissent un succès grandissant d’année en année en région bruxelloise. Les modes de déplacement se modifient, petits et grands pédalent du plus en plus dans les rues de Bruxelles. Une multitude de modèles de vélo sont proposés pour se rendre au travail, conduire les enfants ou faire des courses.

D’ailleurs, un arceau à vélo un peu différent a fait son apparition à la place Eugène Plasky à Schaerbeek. Plus long et plus bas que la classique barre métallique, ce prototype est prévu pour attacher un autre type de vélo.