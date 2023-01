Une quinzaine de ponts réparés d’ici fin 2023 à Verviers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Forcément quand l’eau déborde, tout ce qui se situe autour est affecté. On n’est pas ingénieur, mais il semble que l’on peut affirmer que les ponts se situent non loin de l’eau. En toute logique lors des inondations de juillet 2021 une kyrielle de ponts a été endommagée. À Verviers, il en reste encore une quinzaine à retaper. Un travail titanesque certes mais la bonne nouvelle, c’est que l’on y travaille et vite.