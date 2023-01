Maria, 77 ans, se fait agresser chez elle pour la troisième fois, à Marcinelle: «Il m’a poussée, est monté sur moi… J’ai le coccyx brisé»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les faits remontent au début de soirée du mercredi 4 janvier dans la rue de Couillet, à Marcinelle. Maria, 77 ans, recevait la visite d’un couple d’amis, vers 17h30.

Une fois ses amis partis, la septuagénaire a appelé sa voisine, dans le but de l’inviter à passer chez elle pour lui souhaiter la bonne année. « Le temps qu’elle arrive, je me suis dit que j’allais sortir les poubelles en vitesse. Je suis sortie par mon garage pour déposer les sacs à la rue. Je suis repassée par le garage tout en fermant le volet et je me suis dirigée vers mon meuble pour y sortir un nouveau sac-poubelle. En me retournant, j’ai hurlé… »