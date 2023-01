Le fils du baron de la drogue «El Chapo» arrêté au Mexique

Après le coup de filet de jeudi, de violents affrontements ont éclaté à Culiacán entre des membres présumés de gangs et les forces de l’ordre. Des suspects ont mis des bus et des camions en travers des routes et ont mis le feu aux véhicules. Les écoles et les bâtiments publics ont été fermés. Le gouverneur Rubén Rocha Moya a appelé les citoyens à rester chez eux.