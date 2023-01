L’horreur aux États-Unis: un père de famille tue ses cinq enfants, sa femme et sa belle-mère avant de se suicider

Les cinq enfants étaient âgés de 4 à 17 ans. Le suspect, Michael Haight, a également tué sa femme de 40 ans et sa belle-mère de 78 ans, avant de retourner son arme contre lui. L’enquête doit se poursuivre avec l’audition de témoin du drame et les autopsies des corps, ajoute la même source.

Enoch City est une petite ville de 7.000 habitants, située dans le sud-ouest de l’Utah, à plus de quatre heures de route de la capitale de l’État, Salt Lake City. Joe Biden et sa femme Jill « sont en deuil avec la population d’Enoch City », a fait savoir la Maison Blanche. « Trop d’Américains ont perdu des proches ou ont vu leurs vies bouleversées à cause de la violence armée », a ajouté la porte-parole de l’exécutif, Karine Jean-Pierre dans un communiqué. « Nos coeurs vont vers tous ceux affectés par cette violence insensée », a réagi de son côté sur Twitter le gouverneur républicain de l’Utah Spencer Cox, en demandant de prier pour les habitants de la ville.