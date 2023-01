Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La réglementation : six «Belges» sur la feuille de match

L’UEFA avait adopté, en 2005 au Congrès de Tallinn, la règle des «joueurs formés localement» (JFL) avant de l’imposer aux 52 fédérations qui, à l’époque, en étaient membres. Dont l’Union belge qui avait imposé quatre ans plus tard à ses clubs professionnels l’inscription d’un minimum de huit joueurs formés localement parmi une liste de vingt-cinq, à savoir des éléments qui indépendamment de leur nationalité avaient été formés par leur club ou un autre club du même pays pendant au moins trois ans entre l’âge de 15 et 21 ans.

Dans la foulée, et c’est ce qui nous occupe, la fédération belge avait été plus loin en instaurant, dans l’article 1422 de son règlement, l’obligation pour les équipes premières du football professionnel d’inscrire sur la feuille de match six joueurs formés par un club belge (sont considérés comme tels les joueurs ayant fait l’objet d’une qualification pendant trois saisons complètes pour un club belge), dont deux au minimum ont fait l’objet d’une affiliation pendant au moins trois saisons complètes à un club belge avant leur 21e anniversaire.

Au Standard, Arnaud Bodart, William Balikwisha, Noë Dussenne, Laurent Henkinet, Cihan Canak et Renaud Emond, pour ne citer qu’eux, figurent dans cette catégorie et permettent dès lors au club liégeois de remplir ses obligations. Sans quoi le club pris en défaut est sanctionné d’un score de forfait, le 18e joueur étant considéré comme non qualifié.