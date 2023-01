Après avoir révélé qu’elle devait recommencer la chimiothérapie, Mademoiselle Luna, atteinte d’un cancer, se confie: «C’est une deuxième bombe qui vous tombe dessus»

J’étais toujours en traitement pour mon cancer du sein depuis plus d’un an. Il était prévu d’arrêter la chimiothérapie médicamenteuse fin décembre, mais tout en étant suivie par l’oncologue. Tous les mois, je fais des prises de sang et la dernière, fin novembre, n’était pas bonne et donc, du coup, ça a réveillé son intérêt. Le Pet Scan a malheureusement confirmé la nouvelle. Je précise que ce n’est pas un cancer du poumon. Ce sont les métastases du cancer du sein qui sont parties vers les ganglions et vers les poumons.

Oui. Le cancer triple négatif dont je souffre est hyper agressif et en conséquence, il existe des risques de récidive, mais ce n’est pas le cas chez tout le monde.

Comment avez-vous réagi ?

C’est une 2ᵉ bombe qui vous tombe dessus parce que j’ai toujours tout fait pour que ça aille. Lorsque j’ai appris la nouvelle, je me suis à nouveau dit que c’était super injuste. Il faut quelques jours pour accepter la nouvelle. Ce n’est pas facile, on se dit qu’on aperçoit le bout du tunnel et finalement, ce n’est pas le cas. C’est comme ça, il faut savoir l’accepter. Je ne pose pas de questions aux médecins parce que je n’ai pas envie de savoir si c’est grave ou pas. Je me laisse faire. Il existe de nouveaux traitements. En six mois de temps, les médecins ont complètement changé leur manière de traiter en chimiothérapie. En mai dernier, ils ont lancé l’immunothérapie qui amène des retours positifs et de bons résultats. C’est hyper encourageant, car ça ne stagne pas. Il y a tout le temps de nouveaux traitements. C’est fou comme la médecine évolue à une vitesse incroyable. C’est rassurant de savoir que l’immunothérapie a une grande chance de me sauver la vie.

Quand avez-vous entamé ce nouveau traitement ?

J’ai commencé ce jeudi matin et je n’ai pas de date de fin pour le moment. Je laisse faire. Cela va dépendre de comment mon corps va réagir au traitement. Les médecins vont adapter au cas par cas. On verra. Je vous avoue que j’ai décidé, encore plus qu’avant, de vivre un jour à la fois et de profiter de la vie. Si le traitement doit durer six mois, ça durera six mois.

Comment arrive-t-on à rester positif en pareil cas ?

Je reste tout le temps positive parce que je suis comme ça dans la vie de tous les jours. J’ai passé une année qui, finalement, n’a pas été si compliquée que ça malgré les circonstances. J’aime autant garder cet esprit-là même pour moi toute seule. J’ai deux options. Soit, je vois toujours le verre à moitié plein et je reste positive, ou, soit, je me couche dans mon fauteuil toute la journée et je déprime. Mon choix est fait ! C’est quand même plus sympa et surtout, je continue à avancer. J’ai acheté une maison qui sera prête pour l’été. Ça sera mon merveilleux cadeau de guérison et forcément, ça me booste encore plus pour aller de l’avant. Pourquoi se lamenter ? Je n’ai pas mal et, je touche du bois, je n’ai pas d’effets secondaires. Je peux continuer à vivre à un autre rythme, peut-être, mais franchement, ça me suffit.

Lors du dernier Télévie sur RTL, on vous a vu mettre en avant le corps médical. À chaque fois, vous n’oubliez pas de mentionner les chercheurs et les médecins.

J’ai été agréablement surprise de voir à quel point les hôpitaux travaillent conjointement sur le cancer. Il n’y a pas de rivalités. Il existe une vraie ouverture d’esprit et un dialogue entre tous les médecins quel que soit l’établissement hospitalier. C’est génial parce qu’il n’y a rien de pire pour un patient que de se retrouver avec deux avis médicaux différents et ne pas savoir lequel choisir. Moi, j’ai eu deux avis de médecins différents qui étaient identiquement les mêmes et j’ai été rassurée à 1000 %.

Comment ont réagi les gens qui vous suivent sur les réseaux ?

J’ai eu beaucoup de retours avec des messages d’encouragement. Je vois aussi que j’inquiète certaines personnes qui sont dans le même cas que moi. Je veux les rassurer en leur disant que chaque cas est différent. Je vais aussi certainement être en contact avec des femmes qui vivent des récidives. Elles vont m’expliquer leur parcours. Tout cela se fait dans le partage et c’est positif.