Noyade aux Fêtes de Gand: le deuxième suspect néerlandais également libéré sous conditions

Deux Néerlandais de 25 ans et 23 ans avaient ensuite été interpellés aux Pays-Bas. Le premier, remis à la justice belge en août dernier, avait été placé sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction gantois avant que la chambre des mises en accusation ne le libère sous conditions. Il est suspecté de négligence coupable.

Le plus jeune avait, lui, été remis à la Belgique en novembre dernier. Il avait été placé sous mandat d’arrêt le 4 novembre pour coups et blessures sans intention de donner la mort et négligence coupable. Un juge d’instruction a décidé cette semaine de le libérer sous conditions après le paiement d’une caution.