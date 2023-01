La Chambre de Médecine dentaire s’inquiète des dernières mesures du ministre de la Santé: «Frank Vandenbroucke favorise l’accès aux soins des caries au détriment des soins préventifs»

Elle pointe une mesure en particulier du ministre de la Santé : « Lorsque l’inflation flirte au-dessus des 10 %, il accorde moins d’indexation à l’ensemble des soins et plus d’indexation aux obturations liées à la carie dentaire (…). Cette moyenne de 6,24 % d’indexation ne permettant pas aux honoraires de suivre le rythme de la hausse de 12 % des coûts d’un cabinet dentaire, est une réalité que le ministre ne peut nier. Aussi, bon nombre de dentistes conventionnés vont dès lors se heurter à des difficultés pour assurer leurs soins ? ». Et d’ajouter qu’ils risquent dès lors de devoir prendre plus de patients à la journée et faire le choix de matériaux moins onéreux et moins fiables.

De son côté, le socialiste flamand va octroyer une prime de 100 millions d’euros à destination de l’ensemble des professionnels de la santé conventionnés. Insuffisant aux yeux de la Chambre de Médecine dentaire : « Cela représente 50 cents de prime taxable par patient soigné par un dentiste conventionné ! ».