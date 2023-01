Colonne de fumée, explosions, flammes: près de 40 voitures brûlées au sein de l’entreprise GEFCO à Ghislenghien (photos et vidéos)

La nuit a été mouvementée du côté du zoning de Ghislenghien et plus particulièrement sur le parking de la société GEFCO Benelux. Sur place, des dizaines de véhicules (NDLR : une quarantaine, selon nos informations) ont été en proie aux flammes. Les hommes du feu, arrivés très vite sur place, ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour circonscrire le plus rapidement possible l’incendie qui a touché de nombreux véhicules.

Les pompiers sont arrivés rapidement sur place. - B.L.