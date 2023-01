Fatigue musculaire, absence de collaboration entre le Real et les Bleus, au revoir raté: Karim Benzema et le Real Madrid fortement critiqués par l’entourage de l’équipe de France

La saga ne semble pas terminée… Alors que Karim Benzema a été annoncé blessé officiellement le 19 novembre dernier, les choses ne se seraient pas forcément passées comme les médias l’ont dit à l’époque. C’est en tout cas ce que révèlent nos confrères de RMC Sport.

de videos

Ce soir-là, le buteur du Real se rend à la clinique Aspetar de Doha accompagné du docteur de l’équipe de France Franck Le Gall et de deux membres du service de sécurité des Bleus. La décision est ensuite prise de ne pas le garder. Du côté de l’équipe de France, on explique que Benzema décide alors de quitter au plus vite le Qatar pour rentrer à Madrid et que son assistante personnelle, présente à Doha, se démène pour lui trouver un avion privé. Problème : cela se révèle impossible car il est interdit pour des vols privés de survoler l’Irak et/ou l’Ukraine de nuit.

Benzema est dirigé vers le premier vol régulier le lendemain matin. Son assistante personnelle et du personnel des Bleus organisent une partie de la nuit son départ, avec une première arrivée sécurisée à l’aéroport de Doha et une autre arrivée à Madrid où il est prévu qu’il soit encadré par du personnel de sécurité.

Le point de vue de l’équipe de France est donc de dire que la Fédération n’a pas laissé Benzema se débrouiller seul et que le billet d’avion lui a été payé. Elle ajoute qu’il aurait pu rester plus longtemps au camp de base des Bleus pour saluer ses coéquipiers mais que c’était son choix de rejoindre aussi vite Madrid. Avant de partir, il serait allé voir Mohamed Sanhadji, directeur de la sécurité des Bleus, pour lui demander de saluer les autres joueurs afin de les assurer de tout son soutien.

« Fatigue musculaire »

« On n’allait tout de même pas réveiller tous les joueurs à 5h du matin pour faire une haie d’honneur à Benzema », dit un proche des Bleus qui ajoute que dans sa précipitation, Benzema a oublié ses huit paires de crampons au Qatar.

Autre paramètre important : l’entourage de l’équipe de France assure que c’est l’ancien Lyonnais qui décide lui-même d’accélérer ses courses le jour où il se blesse. L’équipe de France explique que dès le début de la blessure de Benzema, il y a eu des soucis de communication. Le Real n’aurait donné aucun document médical aux Bleus.

Et le diagnostic de « fatigue musculaire » n’aurait été détaillé ni par le club ni par le joueur. On explique qu’à l’inverse, dans le cas de Raphaël Varane également blessé avant le Mondial, Manchester United a totalement collaboré en donnant tous les documents médicaux nécessaires. Et le défenseur a accepté d’être accompagné par un membre de l’équipe médicale des Bleus, à Manchester puis à Lille, dans son programme de guérison. Pour l’équipe de France, aucun doute, le diagnostic posé par le médecin des Bleus concernant Benzema était le bon.