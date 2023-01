Un bébé retrouvé mort dans un sac-poubelle à Bruges: «Je ne savais même pas que j’étais enceinte», réagit Claudia C., la mère du nouveau-né âgée de 23 ans et soupçonnée d’infanticide (photo)

Ce mardi 3 janvier, une macabre découverte était faite dans un sac-poubelle caché dans un grenier d’un quartier social à Bruges. Le corps sans vie d’un nouveau-né a été retrouvé et sa mère a rapidement été arrêtée. Selon les informations de HLN, il s’agit de Claudia C., une jeune femme de 23 ans. « Je ne savais même pas que j’étais enceinte », a-t-elle déclaré lors de son arrestation. L’enfant était bien né vivant et à terme, selon les résultats de l’autopsie. Il serait né le jour de l’An et n’aurait pas vécu « plus de dix minutes ». Une enquête doit encore déterminer les circonstances exactes du décès du bébé.

C’est au domicile de Claudia C. que le corps a été découvert, deux jours après la naissance. Ce sont des membres de la famille de Claudia qui ont retrouvé le bébé mort et qui ont immédiatement appelé les secours. « Une ambulance a brusquement déboulé vers 21 heures. Plusieurs combis sont arrivés peu de temps après. Parmi eux, les enquêteurs ainsi que le laboratoire judiciaire. Personne ne savait pourquoi ils étaient là », témoigne une voisine.

La famille de Claudia n’était pas non plus au courant de sa grossesse. La mère est d’origine portugaise et vit chez son oncle angolais et sa famille. « C’est une famille très sympathique, ils disaient toujours bonjour. La seule remarque que l’on puisse faire sur eux, c’est qu’ils chantaient de temps en temps des chants évangéliques de manière assez bruyante. C’est pour cela qu’ils sont assez connus dans le coin. Ils ont une mentalité très catholique », ajoute le voisinage.

Claudia C. suivait une formation d’infirmière. « Je la connais de l’école. Elle semblait normale et amicale. C’était un réel choc pour moi lorsque j’ai entendu ce qui s’était déroulé. Je me demande vraiment ce qui s’est passé dans sa tête sur le moment même », a confié un jeune adulte du quartier.