Un incendie ravage une maison pendant la nuit sur l’avenue Buyl à Ixelles(Photos et vidéo)

« L’incendie faisait rage dans la cage d’escalier. Les 11 habitants, adultes et enfants, ont donc été évacués par nos auto-échelles, nos engins de sauvetage par excellence. Le courant des lignes aériennes des tramways de la STIB a été coupé pour pouvoir travailler en toute sécurité », indique Walter Derieuw, porte-parole du Siamu bruxellois.

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles avait instauré un périmètre de sécurité et se chargera, avec les services communaux, du relogement.

Quatre enfants en bas âge ont été légèrement intoxiqués par la fumée. Ils ont été évacués vers les hôpitaux, accompagnés par leurs mamans. La maison est désormais inhabitable. La cage d’escalier, complètement sinistrée, a été démantelée. L’origine de l’incendie est accidentelle mais les causes restent à déterminer.

Sur place, les pompiers sont intervenus avec deux autopompes, deux auto-échelles, deux SMURS (de l’hôpital Saint-Elisabeth et de l’hôpital Militaire) et 4 ambulances 112 du SIAMU. L’intervention a pris fin vers 04h00, après la décontamination du personnel et du matériel avant de rentrer en caserne.