Bertogne : la police lance un appel à témoins pour retrouver les agresseurs de Benoît Genon, attaqué à son domicile en mars 2022

Deux individus, encagoulés et arme à la main, ont alors fait irruption dans le bureau du Givrytois. « Ils m’ont attrapé et jeté au sol tout en me rouant de coup à l’aide de la crosse de leur fusil. Ils ne voulaient qu’une chose : c’était me dérober mon argent. Après, je ne me souviens pas de tout avec exactitude : tout est allé tellement vite… », souffle l’homme de 65 ans.