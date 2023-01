«C’est scandaleux, je n’y retournerai plus»: Ophélie pensait avoir fait une bonne affaire aux soldes dans cette grande enseigne de mode, puis elle a décollé l’étiquette du prix...

Ophélie pensait avoir fait une bonne affaire lors du premier jour des soldes, mais quand elle a retiré l’étiquette orange, elle a tout de suite compris qu’elle avait été bernée.

L’étudiante en droit a contacté nos confrères de RTL pour leur témoigner son mécontentement. « De plus en plus d’articles en promotion sont, en réalité, au prix de base », déplore la jeune femme, avec des photos à l’appui. En effet, on peut voir que le porte-carte qu’Ophélie a acheté est affiché en « solde » à 9,99 euros au lieu de 12,99 euros. Mais quand Ophélie a retiré l’étiquette de la promotion, elle s’est aperçue que le prix de base était le même que celui « soldé », soit 9,99 euros.