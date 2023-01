D3B ACFF: c’est officiel, Éric Vandebon sera toujours l’entraîneur de Raeren-Eynatten la saison prochaine

Les tractations en vue de la saison prochaine commencent dans la majorité des clubs de football. Raeren-Eynatten n’y fait pas exception. Le président, Walther Collubry, a d’ailleurs rencontré récemment l’entraîneur, Éric Vandebon à ce sujet. Et les choses n’ont pas traîné.

En effet, il est d’ores et déjà acquis que le coach sera toujours sur le banc des Germanophones la saison prochaine. « Eric restera notre entraîneur la saison prochaine. Le staff a également prolongé avec lui », explique le président Walther Collubry. Ainsi, Cédric Bouchez et Mario Groteklaes continueront aussi l’aventure. « Nous sommes très satisfaits du travail d’Eric et nous sommes également confiants pour la deuxième partie de la saison. Il travaille méticuleusement et prépare minutieusement l’équipe pour les matchs ! »

Tout sauf une surprise au vu de la cinquième place de ses hommes en D3B ACFF. C’est aussi la confirmation que Raeren-Eynatten a fait le bon choix en misant sur un entraîneur novice pour succéder à Jonathan Negrin cette saison. Joueur emblématique du RFC Liège qui a fini sa carrière sur trois belles saisons au Stade Disonais, Éric Vandebon assume sa première saison en tant que T1 et semble avoir pleinement trouvé ses marques dans ce nouveau costume.

Désormais, le coach pourra s’atteler à la préparation de son effectif. Sans oublier la saison actuelle pour laquelle les jaunes et noirs sont toujours dans la course pour le tour final.