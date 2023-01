Gros coup dur pour Anderlecht: Hannes Delcroix absent entre 6 et 8 semaines!

Le sort s’acharne décidément sur Hannes Delcroix (23 ans). Déjà victime de deux opérations au genou en mars 2021 et en août 2021 puis d’une déchirure aux adducteurs il y a un an, le défenseur anderlechtois vient à nouveau de se blesser au genou, pris en sandwich lors d’un contact à l’entraînement. On parle d’une indisponibilité de six à huit semaines pour le gaucher.

Il s’agit d’un coup dur pour le joueur mais aussi pour tout Anderlecht et Brian Riemer en particulier qui avait rendu une stabilité défensive aux Mauves lors des deux dernières rencontres.

Quelle défense alignera le Danois contre l’Union dimanche, alors que Zeno Debast était déjà sorti sur blessure lors de la dernière rencontre à Charleroi ? Murillo et/ou Diawara seront-ils amenés à évoluer dans l’axe central défensif comme ils l’avaient déjà fait lors du dernier stage ? N’Diaye et Sadiki peuvent certes occuper les flancs d’une défense à quatre mais, loin de constituer des certitudes, ils manquent logiquement d’expérience pour tenir sur le long terme. Amuzu n’est pas fait pour évoluer comme back gauche, le jeune Butera s’est également blessé en stage, Kana manque de rythme, Sardella et Lissens reviennent à peine de blessure et l’on imagine difficilement le Sporting perdre la face en rappelant Wesley Hoedt à la rescousse. Jan Vertonghen devra plus que jamais faire parler son expérience, dimanche, contre l’USG.