«Ne faites pas des dernières années de ma vie un enfer»: Charles III, obligé d’intervenir pour séparer William et Harry après une dispute

Ce 10 janvier, le prince Harry sortira son fameux livre, « Le suppléant », dans lequel il s’apprête à balancer sans tabou. Autant dire que la monarchie britannique tremble déjà, dont le roi Charles III, qui devrait assister à une bataille publique entre ses fils.

de videos

Lire aussi La demande du prince Harry que toutes ses ex ont refusé

Si le livre ne sera disponible qu’à partir du 10 janvier, plusieurs extraits ont déjà été dévoilés par The Guardian, dont une altercation avec William. Le futur roi du Royaume-Uni aurait insulté et attaqué Harry après avoir qualifié Meghan Markle de « difficile » et d’« impolie ». Harry aurait fini à terre, dans la gamelle du chien…