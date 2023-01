Le magasin C&A de la chaussée d’Ixelles sera restauré : le permis a été délivré par la commune

Le grand magasin C&A, situé au numéro 69 de la chaussée d’Ixelles, est un immeuble fonctionnaliste remarquable dessiné en 1960 par les architectes Jean et André Polak. Sa façade est abîmée et le niveau supérieur semble abandonné. Le propriétaire compte rénover et réorganiser son bien. Le Collège d’Ixelles vient de délivrer le permis en ce début d’année.

« La commune d’Ixelles et la direction Patrimoine Culturel (Monuments et Sites) ont demandé que le projet soit l’occasion de restaurer la façade historique. À l’heure où le débat fait rage sur la question de la préservation des immeubles commerciaux d’après-guerre, la démarche n’est pas anodine. Ici, l’option a clairement été de préserver et restaurer l’architecture fonctionnaliste », explique Yves Rouyet (Ecolo), échevin de l’Urbanisme et du Patrimoine.