Procès des attentats à Bruxelles: les pompiers de Bruxelles sont arrivés à Maelbeek moins de 15 minutes après l’explosion

Après avoir envoyé une partie de leurs effectifs à l’aéroport de Zaventem peu après 08h00 le 22 mars, où deux explosions ont eu lieu à l’aéroport, les pompiers de Bruxelles sont donc intervenus, dès 09h20 environ, à Maelbeek.

de videos

Le major Jalet et ses équipes ont foncé vers la station de métro avec deux auto-échelles et trois ambulances. Très vite, ils ont été confrontés à une première difficulté : la saturation des communications radio, en raison des attentats survenus à Zaventem. « On se met alors en communication sur un canal radio de chantier », a expliqué l’officier. « Malheureusement, ces communications n’ont pas pu être enregistrées. »