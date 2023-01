«The Pale Blue Eye»: quand Christian Bale fait équipe avec Edgar Allan Poe sur Netflix Aucun des films avec l’ex-Batman ne laisse indifférent. C’est encore le cas avec « The Pale Blue Eye », qui arrive le 6 janvier sur Netflix. Nous avons croisé le comédien anglais à Los Angeles. Netflix

Par Jean-Philippe Darquenne

Plus besoin de preuves : Christian Bale, qui fêtera ses 49 ans ce 30 janvier, est un acteur à part. Il a été un Batman énigmatique et sombre dans trois films de Christopher Nolan, et a surtout joué des personnages qui apportent – selon lui – quelque chose de différent. « Il aime faire des films qui divisent, dérangent et sont pour lui des défis », nous a expliqué, à ses côtés, le réalisateur Scott Cooper. Lequel l’a dirigé dans « Les brasiers de la colère » (2014), « Hostiles » (2017) et « The Pale Blue Eye », thriller historico-surnaturel qui arrive ce vendredi sur Netflix. Il s’agit de l’adaptation d’un roman de 2003 de Louis Bayard, qui se passe en 1830 à l’école militaire de West Point, où des meurtres ont été commis. L’enquêteur « Gus » Landor (Bale) commence à mener l’enquête, assisté par le futur écrivain et poète Edgar Allan Poe, alors élève de l’académie – le seul élément véridique de l’histoire. « Mais ça semble complètement ridicule et improbable, n’est-ce pas ? » a souri Christian.

Un acteur colérique L'acteur s'est ensuite montré loquace sur le film, qui s'est tourné par un froid polaire en Pennsylvanie. « En général, j'essaie d'éviter de bosser, mais quand un projet est bon, je m'y donne à fond ! » C'est pour ça qu'il fait peu de films, renchérit Scott, qui confirme l'investissement complet de l'acteur : « Il est là le premier et ne va jamais dans sa caravane. » Une implication qui, en 2009, sur le tournage de « Terminator », avait viré au noir quand il était entré dans une rage homérique, engueulant et insultant de longues minutes le directeur de la photographie Shane Hurlbut, qui s'était mis dans son champ de vision alors qu'il enregistrait une scène. « Tu veux que je bousille tes projecteurs comme tu bousilles mon boulot ? » lui avait-il crié. Après coup, il s'est excusé et a dû faire un travail sur lui, car c'est le plus doux et disponible des hommes qui s'est entretenu avec nous.

Nous l’avons aussi trouvé extrêmement humble, lui que tous ses partenaires vénèrent. « Cela m’étonne, car je n’ai jamais étudié l’art dramatique. A chaque film, je me dis : Oh mon Dieu, qu’est-ce que j’ai fait ? Tout le monde va se rendre compte que je suis nul… Mais c’est justement parce que je n’ai aucune technique que je continue. Je fais ce que je sens que je dois faire. »