Gianluca Vialli est décédé: la légende du football italien s’en est allée la tête haute

Au soir du titre de l’Italie à l’Euro 2020, l’embrassade entre Gianluca Vialli et Roberto Mancini enserrait plus que des émotions. Cette étreinte déchaînait plus que des larmes, c’était toute leur vie commune qu’elle libérait. « Et maintenant, je peux mourir », avait sans doute pensé Vialli dans cette effusion, dans cette fusion de deux époques pourtant éloignées, celle assise sur ce banc de l’Italie et celle au front de la Sampdoria à ces années d’or.

de videos

Une banale expression pour souligner la portée d’un accomplissement, d’une rédemption en fait : un trophée suprême avec Mancini à l’endroit même où ils avaient laissé filer l’occasion, dans ce Wembley théâtre identique de la finale de la Coupe des clubs champions du 20 mai 1992. Une conquête, une revanche aussi avec cette « Nazionale » qui les avait relégués à la périphérie du Mondiale ‘90, qui devait être le leur a priori.

« Et maintenant, je peux mourir » : dans le cas de Luca, c’est au pied de la lettre qu’il fallait prendre cette phrase. En sursis depuis 2017 pour une tumeur au pancréas, chaque jour n’était pas devenu un de moins pour lui, mais un de plus.

« Le cancer est un compagnon de voyage indésirable, mais je ne peux rien y faire. Il est monté dans le train avec moi et je dois continuer, voyager la tête basse, ne jamais abandonner, en espérant qu’un jour cet hôte indésirable se lassera et me laissera vivre en paix pendant de nombreuses années encore, car il y a encore beaucoup de choses que je veux faire », avait confié Vialli à la Rai. C’était avant que Roberto Mancini l’invite à monter sur le convoi « azzurro », en novembre 2019, pour qu’ils le remettent ensemble sur les rails. Parmi ces « choses » qui figuraient sur l’agenda de l’ancien « bomber », le 3e de l’histoire italienne pour d’aucuns derrière Meazza et Riva, il y en avait quelques-unes à réaliser avec son ami qui lui avait tendu la main avec la même spontanéité qu’il lui délivrait les assists jadis au Ferraris.

À nouveau ensemble après une histoire commune de succès, de déceptions aussi. La médaille a toujours deux faces. Comme la Sampdoria, la « Sampdoro », avait brillé sur les reflets de leurs deux visages. Ensemble avec les « Blucerchiati » (Vialli, 1984-1992 ; 321m, 141 b.), les couleurs de leur bonheur ; avec l’Italie (1987-1994 ; 59, 16), résolument bleu amer.

Cette vie parallèle avec le « Mancio » focalisée autour de cet amour viscéral pour la « Doria », avec qui ils ont remporté un scudetto unique en 1991. « L’un et l’autre nous aurions pu aller ailleurs, mais notre amour pour ce maillot était trop fort, et on l’éprouve encore. Ces années-là ont été les plus belles de notre vie, pas seulement de nos carrières », avait évoqué Roberto Mancini dans la « La belle saison », un film documentaire de Marco Ponti basé sur le livre homonyme qui narre cette épopée tricolore.

La belle saison, c’est aussi cet improbable été anglais de 2021 où l’Italie a effacé 53 ans d’attente entre un titre continental et l’autre. Son exclusion de la Coupe du monde 2018, surtout. Cette belle saison, éclose, enclose dans cet enlacement entre le sélectionneur « azzurro » et son chef de délégation un soir de juillet, a réclamé beaucoup de patience, 29 années pour sortir de terre. De ce terrain de Wembley que Vialli et Mancini avaient déjà copieusement arrosé de leurs larmes le 20 mai 1992. Une autre nuit unique : celle de la première et dernière finale de Coupe des champions de la Sampdoria. Celle du coup-franc fatal de la 111e minute expédié par le Barcelonais Ronald Koeman.

La belle saison ne renvoie par contre pas à un autre été, italien celui-là, cette « Estate italiana » promise à Vialli. Et à Mancini. En 1990, leur ciel était plus plombé qu’azur pour les deux compères, qui n’ont jamais réussi (pu ?) prolonger leur gémellité génoise en équipe nationale. Zéro minute pour Mancini. Un rôle de comparse pour Vialli supplanté par Totò Schillaci, les yeux illuminés de ces « Notti magiche ». Ravalé au rang de « gregario » Vialli, le héros de Göteborg, auteur d’un doublé dans les prolongations de la pluvieuse, mais heureuse finale de Coupe des coupes contre Anderlecht quelques mois plus tôt.

À défaut de leur avoir porté chance, Gianna Naninni et Edoardo Bennato avaient été voyants pour Vialli et Mancini. Dans la bande sonore de ce « Mondiale novanta », les deux voix invitaient aussi à « libérer la folie dans une embrassade »…

Vialli et Mancini, si complémentaires (31 des 55 buts « doriani », 19+12, l’année du sacre) et si différents. Brett Sinclair et Danny Wilde. Fraternellement vôtre. « Vialli, c’était l’enfant de bonne famille (son père était un propriétaire terrien dans la région de Crémone, où il s’était affirmé en Serie B), Mancini, l’ours bougon (fils d’un charpentier des Marche) », les avait décrits, en contre-point, Gianluca Pagliuca, le gardien de leurs exploits en Ligurie.

Vialli lui-même a été un attaquant tout en contradictions, un travailleur en smoking et une teigne pleine de style. Pour gagner quand même, cette Ligue des champions (1996, et une C3 précédemment), il avait renoncé à la Sampdoria, à contre-sens de lui-même. En optant pour la Juventus (1992-1996), il avait choisi un club de « l’establishment » qui l’avait figé dans le rôle restreint et rigide du finisseur alors qu’il était anarchie dans ses déplacements sur le terrain, mais aussi dans le miroir de ses yeux espiègles et ses sourires qui dévoilaient ses dents du bonheur. Ses cheveux et ses idées en liberté avaient laissé place au crâne lisse de la discipline et de l’étroitesse d’esprit.

Un bonheur, une liberté totale qu’il retrouvera à Chelsea (1996-1999 +2000), comme joueur, comme joueur-manager, comme manager (le 1er italien en Premier League), 5 trophées au total dont (encore) une Coupe des vainqueurs de coupes…