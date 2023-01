Coupe Davis: Goffin, Bergs, Coppejans et Gillé/Vliegen présélectionnés pour le duel en Corée du Sud

Le capitaine belge a fait appel à David Goffin (ATP 53), Zizou Bergs (ATP 129), Kimmer Coppejans (ATP 218) et les spécialistes du double Sander Gillé (ATP double 60) et Joran Vliegen (ATP double 61).

«Pour le moment, nous avons, comme d’habitude, sélectionné les trois joueurs de simple les mieux classés ainsi que Sander et Joran comme équipe de double. Nous pouvons encore apporter trois modifications à la sélection jusqu’au début de la rencontre», explique Johan Van Herck dans un communiqué de la fédération. «La nouvelle saison de tennis ne fait que commencer et il reste quelques semaines avant notre départ pour la Corée du Sud. Nous avons des joueurs de Coupe Davis expérimentés qui ont chacun certaines qualités, mais également des jeunes talents qui se manifestent. Attendons encore un peu de voir ce que les prochaines semaines nous réservent avant de faire un choix final. Pour le moment, plusieurs candidats peuvent donc prétendre à une sélection et nous sommes en contact avec chacun d’entre eux pour préparer la rencontre de façon optimale. Le Challenger en Belgique (BW Open du 24 au 29 janvier) sera une dernière préparation idéale avant le départ pour la Corée du Sud. Nous voulons partir avec l’équipe belge la plus forte possible pour nous qualifier à nouveau pour les Finals qui auront lieu plus tard dans l’année».

Le duel face à la Corée du Sud se composera de quatre simples et un double. Le vainqueur sera qualifié pour la phase de groupes, prévue en septembre 2023.

L’année dernière, la Belgique s’était hissée en phase de groupes après avoir battu la Finlande en qualifications. Tombée dans un groupe joué à Munich et opposée à l’Allemagne, l’Australie et la France, la Belgique avait perdu chacun de ses trois duels en phase de groupes.

La Belgique et la Corée du Sud s’affronteront pour la deuxième fois de leur histoire, les tennismen belges s’étant imposés 4-1 en août 1990.