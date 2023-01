«Comment Avatar a changé James Cameron»: retour sur le succès phénoménal d’Avatar

Après avoir retracé la « déchéance » de notre Jean-Claude Van Damme national, la chaîne de P.A.U.L. s’intéresse à James Cameron, cinéaste incontournable à qui on doit notamment « Titanic », « Terminator » ou encore « Aliens ».

Lire aussi «Avatar: La voie de l’eau», une nouvelle claque visuelle encore plus puissante!

En plus de dévoiler les secrets et intentions du film « Avatar », le vidéaste français s’adonne à un exposé magistral sur comment le plus gros succès de l’histoire du cinéma a transformé le réalisateur et sa façon d’œuvrer en équipe.