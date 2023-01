L’ancien Anderlechtois Wassim Lantaki (Lille B) suscite de l’intérêt en Belgique

Le jeune arrière-gauche Wassim Lantaki, actif à Lille B, suscite de l’intérêt en Belgique et pourrait profiter du mercato qui s’ouvre pour retrouver un club belge, lui qui avait été formé à Anderlecht. Il a rejoint Lille à l’été 2020 et est ajourd’hui dans le second noyau lillois. Pour tenter de faire ses grands débuts professionnels, le joueur de 18 ans pourrait changer d’air prochainement alors qu’il n’a pas encore eu l’occasion de recevoir sa chance avec l’équipe A de Lille. Il est international U20 marocain et avait défendu les couleurs belges en équipes d’âge.